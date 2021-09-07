Боттас — о контракте с «Альфа Ромео»: хороший шанс, чтобы сделать большой скачок в карьере

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал подписание многолетнего соглашения с «Альфа Ромео».



«Я вижу большой потенциал в новой команде и мне кажется, у неё хорошее будущее. Кроме того, я знаком с несколькими ребятами оттуда, особенно хорошо знаю руководителя коллектива Фредерика Вассёра. Я выступал за его команду в Ф-3 и GP3. Сейчас я вполне уверен, что получил действительно хороший шанс сделать большой скачок в карьере», — приводит слова Боттаса Mtvuutiset.



На место Боттаса в «Мерседесе» в следующем сезоне придёт британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл.



В общем зачёте пилотов Валттери занимает третье место. В его активе 123 очка. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.