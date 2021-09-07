Макс Ферстаппен назвал преимущество, которое может быть у «Мерседеса» на Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии. По мнению Макса, трасса в Монце больше подходит «Мерседесу». Однако, как считает нидерландский гонщик, на Гран-при Италии «Ред Булл» вполне может навязать борьбу немецкой команде, однако последняя может получить преимущество в максимальной скорости.
«Мне кажется, что этап в Монце подходит «Мерседесу», а что касается нас, то последние несколько лет результаты здесь были не самыми лучшими. Однако в этом году мы более конкурентоспособны, так что сейчас точно нельзя говорить о чём-то наверняка. Если мы продолжим в том же духе, тщательно продумывая каждую мелочь, то сможем навязать реальную борьбу, но у «Мерседеса» тем не менее может быть преимущество в максимальной скорости.
Да, на бумаге кажется, что ничего сложного в этой трассе нет, но на самом деле она крайне непроста. Ведь при низком уровне прижимной силы и длинной зоне торможения машина довольно много ходит из стороны в сторону. Кроме того, это ухабистая трасса с довольно старым асфальтом. Зато болельщики там действительно увлечены гонками. Естественно, «Феррари» там всегда рьяно поддерживают. А вообще местные фанаты просто любят Формулу-1, а потому приятно видеть такую энергию от итальянцев», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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