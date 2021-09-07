Алексей Попов: многие считают, что Мик Шумахер не такой пай-мальчик, каким хочет казаться

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал очередной конфликт гонщиков «Хааса» Мика Шумахера и Никиты Мазепина. На Гран-при Нидерландов Никита жёстко заблокировал Мику на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп.
«То же самое между ними было уже в Баку. Да и до этого были похожие моменты. Мнения здесь разные: кто-то, например Дженсон Баттон, говорит, что это было опасно, и Никита не должен был этого делать. Кто-то, как Ральф, вообще считают, что Никите не место в Формуле-1. Но всё-таки многие считают, что окей — танго пляшут вдвоём, и Мик не такой пай-мальчик и не такой хороший, каким хочет казаться со стороны.
Я не знаю, как теперь выходить из этой ситуации. Если бы они ещё могли с другими командами по скорости бороться… Но они ушли вперёд. Что можно делать на «Хаасе»? Ничего. Машина с прошлого года не улучшилась. Даже опытный Грожан и Магнуссен ничего не могли сделать на этом болиде. О чём здесь говорить? Единственный, кого ты можешь обогнать, это твой партнёр. Поэтому, естественно, будет борьба. Как это обуздать, я не знаю. Каждый уверен, что он прав», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.
- 7 сентября 2021
-
21:02
-
19:31
-
18:33
-
17:16
-
16:04
-
15:20
-
14:40
-
14:01
-
13:26
-
12:41
-
12:19
-
12:11
-
12:06
-
12:05
-
11:37
-
10:57
-
10:17
-
09:46
-
09:36
-
00:48
- 6 сентября 2021
-
23:41
-
21:59
-
20:51
-
19:52
-
18:17
-
17:37
-
16:52
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:28
-
15:08
-
14:36
-
14:28
-
13:27