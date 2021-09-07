Алексей Попов: многие считают, что Мик Шумахер не такой пай-мальчик, каким хочет казаться

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал очередной конфликт гонщиков «Хааса» Мика Шумахера и Никиты Мазепина. На Гран-при Нидерландов Никита жёстко заблокировал Мику на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп.



«То же самое между ними было уже в Баку. Да и до этого были похожие моменты. Мнения здесь разные: кто-то, например Дженсон Баттон, говорит, что это было опасно, и Никита не должен был этого делать. Кто-то, как Ральф, вообще считают, что Никите не место в Формуле-1. Но всё-таки многие считают, что окей — танго пляшут вдвоём, и Мик не такой пай-мальчик и не такой хороший, каким хочет казаться со стороны.



Я не знаю, как теперь выходить из этой ситуации. Если бы они ещё могли с другими командами по скорости бороться… Но они ушли вперёд. Что можно делать на «Хаасе»? Ничего. Машина с прошлого года не улучшилась. Даже опытный Грожан и Магнуссен ничего не могли сделать на этом болиде. О чём здесь говорить? Единственный, кого ты можешь обогнать, это твой партнёр. Поэтому, естественно, будет борьба. Как это обуздать, я не знаю. Каждый уверен, что он прав», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.

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