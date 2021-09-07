Макс Ферстаппен рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в борьбе с «Мерседесом»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов, а также рассказал, за счёт чего его команда сможет добиться успеха в этом противостоянии.
«За кем преимущество в Кубке конструкторов на данном этапе чемпионата? Не думаю, что у нас или у «Мерседеса» есть большое преимущество перед другими командами. В Зандворте можно было заметить, что и в квалификации, и в самой гонке обе наши машины были очень близки, а Льюис оказывал давление на протяжении всей гонки. Поэтому мы не могли позволить себе совершать какие-либо ошибки на трассе, пит-лейне или на пит-уолле и мы этого не делали.
Мне кажется, что добиться успеха можно, используя незначительные детали. Если продолжать упорно работать, уделять внимание настройкам, то добиться хорошего результата будет вполне реально», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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