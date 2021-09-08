Бинотто и Хорнер обсудили возможные нелегальные действия «Мерседеса» с двигателем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что между ним и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером вёлся диалог относительно возможных нелегальных действий «Мерседеса» с силовым агрегатом. Некоторые специалисты предположили, что немецкая команда могла проводить манипуляции с датчиками температуры и за счёт итого получать преимущество.
«Обращались ли мы в ФИА по поводу «Мерседеса»? Нет, не обращались. Хотя, как и любая команда, мы тоже пытаемся понять, что делают наши оппоненты: с этой целью мы анализируем различные данные, которые получаем в том числе при помощи GPS.
Признаться, кое-какие сомнения у нас всё-таки были. Поэтому мы обсудили этот вопрос с «Ред Булл». Я лично говорил об этом с Кристианом Хорнером, но что касается запросов в ФИА, то мы их не отправляли», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.
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