Знаменитый американский гонщик близок к покупке команды Формулы-1

Майкл Андретти, сын чемпиона мира 1978 года Марио Андретти, бывший гонщик, а ныне владелец Andretti Autosport, близок к покупке компании Sauber Motorsport.



«Согласно нашим источникам, Майкл Андретти покупает Sauber Motorsport AG («Альфа Ромео») для участия в гонках Формулы-1 в 2023 году», — говорится в сообщении Pit Lane Parley в «Твиттере».

Об интересе Андретти к приобретению команды Формулы-1 стало известно ещё несколько недель назад. Речь шла сразу о нескольких гоночных коллективах, включая «Хаас», «Альфа Ромео» и «Уильямс». Сообщалось, что с «Хаасом» переговоры пошли не очень успешно из-за тесного сотрудничества американской команды с «Феррари».



Ранее стало известно, что гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подписал многолетнее соглашение с «Альфа Ромео».