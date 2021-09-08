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Попов высказался о мнении фанатов, считающих, что отец Ферстаппена купил ему место в Ф-1

Попов высказался о мнении фанатов, считающих, что отец Ферстаппена купил ему место в Ф-1
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Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов высказался о мнении некоторых болельщиков, считающих, что отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Йос, купил ему место в команде и всячески содействует в Формуле-1.

«Я знаю, что существует огромное недоразумение. Очень часто от наших болельщиков слышал, что его папа купил ему место в команде и вообще продавливает всё в Формуле-1 своим влиянием. Я вас, наверное, разочарую, но он отнюдь не миллиардер, не олигарх. Он обеспечен выше среднего, смог что-то заработать за годы своих выступлений, но ничего продавливать не может. У него нет того веса в Формуле-1, как многие предполагают.

Главная заслуга Йоса Ферстаппена, что он был одержим гонками и карьерой своего сына. Он его очень жёстко воспитывал, и надо сказать, что слепил из него бойца и чемпиона. Представить, насколько Макс опытен в свои 23 года, невозможно, потому что обычно так не бывает», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.

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