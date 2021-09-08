Жена Михаэля Шумахера рассказала о нынешнем состоянии мужа

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказала о состоянии мужа, продолжающего восстанавливаться после серьёзной травмы головного мозга, которую он получил в декабре 2013 года на горнолыжном курорте.
«Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его недостаёт не мне одной: дети, семья, его отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он всё ещё здесь, и это придаёт нам силы. В настоящее время он продолжает проходить терапию.
Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Хочу подчеркнуть, что буду делать всё, что смогу. Мы все будем.
Мы стараемся жить как обычная семья — так, как Михаэль всегда любил и продолжает любить. «Личное — значит личное», — так всегда говорил он. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать жить своей личной жизнью и получать от неё удовольствие. Раньше Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля», — приводит слова Коринны RaceFans.
Интервью с Коринной вышло в рамках документального фильма, посвящённого Михаэлю Шумахеру, снятого стрименговым сервисом Netflix.
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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