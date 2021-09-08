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Мазепин ответил на вопрос о возможных проблемах с Миком Шумахером

Мазепин ответил на вопрос о возможных проблемах с Миком Шумахером
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин выразил мнение, что инцидент, который произошёл между ним и напарником Миком Шумахером на Гран-при Нидерландов, не повлияет на их взаимоотношения.

«Честно говоря, мне и впрямь всё равно, с кем сражаться. Что касается каких-либо проблем между нами, то их не было — я просто хочу быть впереди», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Напомним, инцидент между Мазепиным и Шумахером произошёл на первом круге гонки Гран-при Нидерландов, когда россиянин жёстко заблокировал атаку немца. Вероятно, именно в этом эпизоде Мик повредил переднее антикрыло. Впоследствии с критикой в адрес Никиты выступил сам Мик, пилот «Ред Булл» Серхио Перес, экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон, бывший пилот Формулы-1, дядя Мика Шумахера Ральф и другие.

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