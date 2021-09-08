Швейцарцы проедут «Дакар» на «Ниве» 1984 года при поддержке «Лады»

Марка LADA приняла решение поддержать частную команду из Швейцарии, которая планирует выступить на ралли Dakar-2022 на классическом внедорожнике «Нива»1984 года выпуска, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».



Классический внедорожник ВАЗ-2121, подготовленный командой самостоятельно, выйдет на старт в новой категории Dakar Classic. Она была создана специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года. Участвовать в ралли на отечественном автомобиле будут представители Швейцарии — Марио Якобер и Сладан Мильич.



Совместно с командой были разработаны новое название и айдентика в духе 80-х годов XX века, когда «Нива» активно участвовала в различных спортивных состязаниях. Новое название команды — NIVA RED LEGEND Team.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗа»