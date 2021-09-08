В «Мерседесе» рассматривают возможность отбыть штраф в Монце за замену двигателя

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда рассматривает возможность замены двигателя на Гран-при Италии, а также поделился ожиданиями от этапа в Монце.
«Критически важный компонент нашего двигателя уже несколько раз выходил из строя. Поэтому на этой неделе в Италии нам потребуется использовать новый.
Впереди нам предстоит принять участие в девяти гонках. Сражение за чемпионство будет становиться только более напряжённым, но наша миссия ясна. Этап в Монце станет уже вторым по счёту, где используется формат со спринт-квалификацией, так что это лишь добавит немного остроты. Мы извлекли уроки после Сильверстоуна и с нетерпением ждём возможности применить полученные знания в эти выходные», — приводит слова Вольфа GPFans.
Решение о замене силовой установки, однако, как утверждает источник, ещё не принято. Отметим, что в случае, если замена всё-таки произойдёт, немецкой команде придётся использовать уже четвёртую по счёту силовую установку в оставшихся гонках сезона, что автоматически приведёт к потере позиций на стартовой решётке.
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