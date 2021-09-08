Албон и Латифи станут боевыми гонщиками «Уильямса» в сезоне-2022

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» определилась со своим составом на следующий сезон. Канадский пилот Николас Латифи останется в «Уильямсе», а его новым напарником станет воспитанник «Ред Булл» Александер Албон. Таиландский гонщик заменит в составе команды Джорджа Расселла, переходящего в «Мерседес». В 2021 году Албон исполнял роли тестера и резервного пилота «Ред Булл».
«Я восхищён и с нетерпением жду возвращения в гоночное кресло болида Формулы-1 в 2022 году. Когда ты на год уходишь из Ф-1, то никогда не можешь быть уверен, что вернёшься, так что я невероятно благодарен «Ред Булл» и «Уильямсу» за веру у меня и помощь в возвращении на решётку. Было здорово видеть прогресс «Уильямса» в этом году, и я с нетерпением жду шанса помочь им продолжить это движение в 2022-м. Ну а сейчас я вновь концентрируюсь на роли тестера и резервного пилота «Ред Булл», чтобы помочь команде в борьбе за титул чемпионов мира в этом году», — отметил Албон.
- 8 сентября 2021
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:38
-
14:30
-
13:00
-
12:06
-
11:07
-
10:06
-
01:09
- 7 сентября 2021
-
23:49
-
23:01
-
22:19
-
21:02
-
19:31
-
18:33
-
17:16
-
16:04
-
15:20
-
14:40
-
14:01
-
13:26
-
12:41
-
12:19
-
12:11
-
12:06
-
12:05
-
11:37
-
10:57
-
10:17
-
09:46
-
09:36
-
00:48