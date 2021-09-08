Албон и Латифи станут боевыми гонщиками «Уильямса» в сезоне-2022

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» определилась со своим составом на следующий сезон. Канадский пилот Николас Латифи останется в «Уильямсе», а его новым напарником станет воспитанник «Ред Булл» Александер Албон. Таиландский гонщик заменит в составе команды Джорджа Расселла, переходящего в «Мерседес». В 2021 году Албон исполнял роли тестера и резервного пилота «Ред Булл».



«Я восхищён и с нетерпением жду возвращения в гоночное кресло болида Формулы-1 в 2022 году. Когда ты на год уходишь из Ф-1, то никогда не можешь быть уверен, что вернёшься, так что я невероятно благодарен «Ред Булл» и «Уильямсу» за веру у меня и помощь в возвращении на решётку. Было здорово видеть прогресс «Уильямса» в этом году, и я с нетерпением жду шанса помочь им продолжить это движение в 2022-м. Ну а сейчас я вновь концентрируюсь на роли тестера и резервного пилота «Ред Булл», чтобы помочь команде в борьбе за титул чемпионов мира в этом году», — отметил Албон.

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