В «Уильямсе» прокомментировали выбор Албона и Латифи на сезон-2022

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал подписание контрактов с Александером Албоном и Николасом Латифи на сезон-2022 Формулы-1.



«Фантастика, что мы можем подтвердить наш состав на 2022 год. Я рад приветствовать в команде Алекса и подтвердить, что мы продолжим наши отношения с Николасом. Оба пилота привносят в команду смесь молодости и опыта, что отлично подходит нам и также поможет сделать следующий шаг вперёд.



Алекс — один из самых захватывающих молодых талантов в автоспорте, при этом у него уже есть богатый опыт в Ф-1 со времён выступлений в „Ред Булл“. Несколько финишей на подиуме подчёркивают его скорость как пилота, и мы знаем, что он сразу же почувствует себя в Гроуве как дома. Николас между тем постоянно впечатлял нас за последние три года своей упорной работой и позитивным настроем. Он продолжал развиваться и вырос в впечатляющего пилота Ф-1, что видно из его попаданий в очки в этом сезоне», — приводит слова Капито пресс-служба «Уильямса».

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