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Руководитель «Ред Булл» высказался по поводу заключения контракта Албона с «Уильямсом»

Руководитель «Ред Булл» высказался по поводу заключения контракта Албона с «Уильямсом»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о подписании контракта Александера Албона с британской командой «Уильямс» на сезон-2022 Формулы-1.

«Мы очень высоко оцениваем Алекса. С учётом нашего состава на 2022 год задачей, которую мы для себя поставили, было помочь ему найти место в другой команде — там, где он смог бы получить больше опыта. Мы рады, что он в итоге продолжит свой путь с «Уильямсом».

В этом году Алекс был очень ценным активом, выполняя роль резервного пилота и качественно работая на симуляторе. Но ему было крайне важно не задерживаться на этом месте. Мы рады, что следующий год он проведёт, управляя болидом британской команды, и его будущее в этом плане гарантировано. Нам остаётся лишь внимательно следить за его прогрессом», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Отметим, что Албон является воспитанником «Ред Булл».

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