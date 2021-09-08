Руководитель «Ред Булл» высказался по поводу заключения контракта Албона с «Уильямсом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о подписании контракта Александера Албона с британской командой «Уильямс» на сезон-2022 Формулы-1.



«Мы очень высоко оцениваем Алекса. С учётом нашего состава на 2022 год задачей, которую мы для себя поставили, было помочь ему найти место в другой команде — там, где он смог бы получить больше опыта. Мы рады, что он в итоге продолжит свой путь с «Уильямсом».



В этом году Алекс был очень ценным активом, выполняя роль резервного пилота и качественно работая на симуляторе. Но ему было крайне важно не задерживаться на этом месте. Мы рады, что следующий год он проведёт, управляя болидом британской команды, и его будущее в этом плане гарантировано. Нам остаётся лишь внимательно следить за его прогрессом», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».



Отметим, что Албон является воспитанником «Ред Булл».

Новость по теме В «Уильямсе» прокомментировали выбор Албона и Латифи на сезон-2022