Албон прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом», обратившись к Расселлу

Воспитанник «Ред Булл» Александер Албон поделился эмоциями после подписания контакта с «Уильямсом».



«Не могу передать, как мне приятно осознавать, что я присоединяюсь к «Уильямсу» в 2022 году! Большое и искреннее спасибо Йосту и всем членам команды за то, что поверили в меня, и, конечно, отдельная благодарность «Ред Булл», в особенности Кристиану и доктору Марко. Именно они сделали это возможным, поверив в меня. Спасибо моей семье, друзьям и всем фанатам. Без вашей поддержки у меня бы ничего не получилось.



Присоединиться к команде с такой богатой историей — большая честь для меня. То, как коллектив прогрессирует, да ещё таким стремительным темпом, не может не поражать. Не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу.



Мне также хотелось бы поздравить Джорджа Расселла. Всё, что с ним происходит, вызывает только уважение. Хотя я займу твоё место, я не буду делать селфи топлесс. Увидимся снова в 2022 году», — написал Албон на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Албона в «Инстаграме».