Капито — о подписании Албона: Вольф понимает, что мы — не вторая команда «Мерседеса»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал тот факт, что в качестве напарника Николаса Латифи на сезон-2022 был выбран Александер Албон, а не Ник де Врис. Кандидатуру де Вриса лоббировал руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф.



«Думаю, Вольф понимает, что мы не являемся второй или младшей командой «Мерседеса». Мы принимаем решения, которые считаем правильными главным образом для нас. И Тото это, разумеется, уважает. Тем более что он отлично знает способности Алекса и считает, что Алекс заслуживает место в Формуле-1», — цитирует Капито Autosport.



Ранее в «Уильямсе» прокомментировали выбор Албона и Латифи на сезон-2022. Напомним, Джордж Расселл перейдёт в «Мерседес» после сезона-2021.

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