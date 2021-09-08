Райкконен пропустит Гран-при Италии. Кими снова заменит Роберт Кубица
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Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии. Ранее Кубица подменял Райкконена, чей тест на коронавирус показал положительный результат, на Гран-при Нидерландов.
Финский гонщик по-прежнему вынужден оставаться дома из-за наличия коронавируса, хотя чувствует себя хорошо.
Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
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