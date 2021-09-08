Райкконен пропустит Гран-при Италии. Кими снова заменит Роберт Кубица

Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии. Ранее Кубица подменял Райкконена, чей тест на коронавирус показал положительный результат, на Гран-при Нидерландов.



Финский гонщик по-прежнему вынужден оставаться дома из-за наличия коронавируса, хотя чувствует себя хорошо.



Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

Новость по теме Руководитель «Уильямса» ушёл на самоизоляцию после ужина с Райкконеном