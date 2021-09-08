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Шарль Леклер прокомментировал переходы Албона и Расселла

Шарль Леклер прокомментировал переходы Албона и Расселла
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал переходы Александера Албона и Джорджа Расселла. Со следующего сезона Албон будет выступать за «Уильямс», Расселл будет напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Алекс возвращается, Джордж переходит в «Мерседес». Я так счастлив за них обоих. Они заслужили это», — написал Леклер в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что Расселл способствовал переходу своего друга Александера Албона в «Уильямс». Джордж настойчиво рекомендовал тайца руководителю «Уильямса» Йосту Капито. Албон заменит в составе «Уильямса» как раз Расселла, а британский гонщик займёт место Валттери Боттаса в «серебряных стрелах».

Албон прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом», обратившись к Расселлу.

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