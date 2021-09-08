Шарль Леклер прокомментировал переходы Албона и Расселла
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал переходы Александера Албона и Джорджа Расселла. Со следующего сезона Албон будет выступать за «Уильямс», Расселл будет напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
«Алекс возвращается, Джордж переходит в «Мерседес». Я так счастлив за них обоих. Они заслужили это», — написал Леклер в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Расселл способствовал переходу своего друга Александера Албона в «Уильямс». Джордж настойчиво рекомендовал тайца руководителю «Уильямса» Йосту Капито. Албон заменит в составе «Уильямса» как раз Расселла, а британский гонщик займёт место Валттери Боттаса в «серебряных стрелах».
Албон прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом», обратившись к Расселлу.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
20:29
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
17:36
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:38
-
14:30
-
13:00
-
12:06
-
11:07
-
10:06
-
01:09
- 7 сентября 2021
-
23:49
-
23:01
-
22:19
-
21:02
-
19:31
-
18:33
-
17:16
-
16:04
-
15:20
-
14:40
-
14:01
-
13:26
-
12:41
-
12:19
-
12:11
-
12:06
Партнерский контент