Шарль Леклер поделился ожиданиями от выступления «Феррари» на Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Италии Формулы-1, который пройдёт с 10 по 12 сентября. Гонщик отметил, что его команде может помочь спринт-квалификация.
«Гонки в Монце всегда были особенными для «Феррари» в целом, но я навсегда запомню свою победу в 2019 году. Это было настоящее безумие. Думаю, в этом году будет немного сложнее. Конечно, если сравнивать с прошлым сезоном, мы добились определённого прогресса. На бумаге Монца — сложная трасса для нас, но, учитывая спринт-квалификацию… Надеюсь, мы сможем этим воспользоваться и успешно проведём выходные.
Я доволен результатами Гран-при Нидерландов. Там была потрясающая атмосфера, на трибунах болело множество людей. Надеюсь увидеть то же самое в Монце, только с болельщиками в красных цветах», — цитирует Леклера официальный сайт Формулы-1.
- 8 сентября 2021
-
22:50
-
20:29
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
17:36
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:38
-
14:30
-
13:00
-
12:06
-
11:07
-
10:06
-
01:09
- 7 сентября 2021
-
23:49
-
23:01
-
22:19
-
21:02
-
19:31
-
18:33
-
17:16
-
16:04
-
15:20
-
14:40
-
14:01
-
13:26
-
12:41
-
12:19
-
12:11