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Шарль Леклер поделился ожиданиями от выступления «Феррари» на Гран-при Италии

Шарль Леклер поделился ожиданиями от выступления «Феррари» на Гран-при Италии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Италии Формулы-1, который пройдёт с 10 по 12 сентября. Гонщик отметил, что его команде может помочь спринт-квалификация.

«Гонки в Монце всегда были особенными для «Феррари» в целом, но я навсегда запомню свою победу в 2019 году. Это было настоящее безумие. Думаю, в этом году будет немного сложнее. Конечно, если сравнивать с прошлым сезоном, мы добились определённого прогресса. На бумаге Монца — сложная трасса для нас, но, учитывая спринт-квалификацию… Надеюсь, мы сможем этим воспользоваться и успешно проведём выходные.

Я доволен результатами Гран-при Нидерландов. Там была потрясающая атмосфера, на трибунах болело множество людей. Надеюсь увидеть то же самое в Монце, только с болельщиками в красных цветах», — цитирует Леклера официальный сайт Формулы-1.

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