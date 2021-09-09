В «Феррари» рассказали, как идёт работа над машиной сезона-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как проходит работа над созданием машины для сезона-2022. Функционер отметил, что он доволен достигнутым прогрессом.



«В 2022 году в Маранелло будут работать днём и ночью. Я должен сказать, что наша команда выглядит хорошо. Прогресс, который я вижу, делает меня в какой-то степени уверенным. У нас хорошая динамика развития, налажена взаимосвязь между отделами. Так что позитив в нашем проекте есть.



Конечно, мы не знаем, что делают другие команды. У некоторых нынешние машины сильнее, чем наша, а значит, они имеют лучший фундамент. Но 2022 год из-за новых правил представляет собой отличную возможность — мы постараемся использовать её», — цитирует Бинотто PlanetF1.com.

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