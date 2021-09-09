«Альфа Ромео» хочет сохранить Райкконена в команде в качестве консультанта

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что хотел бы сохранить Кими Райкконена в команде в качестве консультанта.



«Я видел, что у Кими есть предложения от других гоночных серий или вроде того. Но лучше подождать. У нас будет время обсудить будущее. Я хочу оставить Кими в команде в каком-то статусе, но ему нужно время. Сейчас для него было бы ошибкой выбирать какой-то вариант. Ему стоит успокоиться, понять, что значит подобное решение, а затем уже принимать его.



Кими принёс в команду опыт, потому что он 20 лет выступал за чемпионские команды и боролся за титулы. Это помогло нам добиться прогресса. Речь не о краткосрочных успехах, а о среднесрочном развитии. Кроме того, он сильно поднял имидж нашей команды», — приводит слова Вассёра F1i.