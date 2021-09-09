Хорнер оценил преимущество «Ред Булл» над «Мерседесом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил преимущество австрийской команды над главными соперниками из «Мерседеса».



«Сейчас «Ред Булл» немного впереди, однако у нас очень плотная борьба. В квалификации в Нидерландах наш отрыв составлял менее десятой. Я бы сказал, что на этой трассе у нас было преимущество в десятую, может в две. На следующей стадии чемпионата какие-то трассы лучше подойдут нам, какие-то — »Мерседесу". Важно использовать каждый шанс", — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.



После 13 этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата мира, опережая Льюиса Хэмилтона на три очка. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 12 очков.