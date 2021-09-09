Хэмилтон: не представляю, что останусь в Формуле-1 надолго

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не собирается надолго задерживаться в Формуле-1.
«Я не знаю, как долго я хочу быть в гонках. Не могу представить себе, что останусь здесь надолго, но всё может измениться. Возможно, в следующем году у нас не будет пандемии и всё изменится. Конечно, коронавирус повлиял на мои ожидания о том, как долго я хочу оставаться в Формуле-1. Но всё может измениться. Сейчас мне нравится то, что я делаю. Надеюсь, я заслуживаю места здесь.
Моё худшее качество? Я ненавижу проигрывать. У меня есть плохие черты. У всех они есть. Я плох в общении и в поддержании контактов с людьми, у меня плохая память.
Лучшие качества? Я хорошо умею ладить с детьми. Люблю детей и свою семью. Пока я гонщик, я не хочу заводить детей. Мне тяжело даже с моей собакой! Роско мне как сын. Я еле могу позаботиться о себе, не говоря о своей собаке», — цитирует Хэмилтона PlanetF1.
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