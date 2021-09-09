Мазепин высказался о мнении Ральфа Шумахера, что Никите не место в Формуле-1
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин во время пресс-конференции для группы российских СМИ прокомментировал резкое высказывание бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, заявившего, что россиянин недостоин места в чемпионате мира.
«Когда гонщики уже не в Формуле-1 и что-то говорят с комментаторской точки зрения, я уважаю их позицию. Но, к счастью или к сожалению, этот человек не входит в список людей, мнение которых меня интересует. Я работаю на команду «Хаас», у меня есть руководитель Гюнтер Штайнер — вот мнение команды важно», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
На Гран-при Нидерландов Мазепин жёстко отбил атаку Мика Шумахера в конце первого круга, что привело к критике в адрес россиянина.
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