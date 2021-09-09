Источник: Гуаньюй покинет академию «Альпин» в случае подписания контракта с «Альфа Ромео»
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Китайский гонщик команды Формулы-2 «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй, входящий в список претендентов на место в «Альфа Ромео», покинет академию «Альпин» в случае подписания контракта со швейцарской командой, использующей двигатели «Феррари», сообщает Motorsport Week.
Ранее сообщалось, что Гуаньюй и вовсе считается главным фаворитом на место второго пилота «Альфа Ромео» благодаря мощной спонсорской поддержке — швейцарской команде уже пообещали € 30 млн.
Кроме того, отмечалось, что появление в Формуле-1 первого представителя Китая будет горячо приветствоваться владельцами Формулы-1 из Liberty Media.
Чжоу Гуаньюй был претендентом на место в «Уильямсе», однако в команде предпочли подписать контракт с Александером Албоном.
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