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В «Альфа Ромео» признали, что де Врису могут помешать связи с «Мерседесом»

В «Альфа Ромео» признали, что де Врису могут помешать связи с «Мерседесом»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал возможное приглашение чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса в качестве боевого пилота команды. Функционер признал, что связи гонщика с «Мерседесом» могут помешать потенциальному переходу.

«Приглашение де Вриса выглядит сложным, потому что он тесно связан с «Мерседесом». Нам намного легче иметь дело с кем-то, кто работает с «Феррари», чем с теми, кто работает с «серебряными стрелами».

Мы по-прежнему рассматриваем возможность сохранить Антонио Джовинацци. Его кандидатура будет частью обсуждения с «Феррари». У нас никогда не будет проблем с Антонио», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Ранее стало известно, что «Альфа Ромео» хочет сохранить Райкконена в команде в качестве консультанта.

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