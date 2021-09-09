«Новостей нет». Феттель и «Астон Мартин» продолжают обсуждать продление контракта
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что определится со своим будущим в ближайшее время. Пока неизвестно, останется ли немецкий гонщик в составе нынешней команды.
«Новостей пока нет. Общаюсь с командой и, полагаю, скоро мы получим ответ. Но в данный момент новостей нет. Переговоры продолжаются. Мне очень нравится тут работать, здесь прекрасная атмосфера. Думаю, что у «Астон Мартин» хорошее будущее. Не волнуюсь и жду, что скоро мы получим ответ», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Контракт с Феттелем на сезон-2022 пока не продлён — немец подписывал соглашение с «Астон Мартин» по схеме «1+1», из-за чего в настоящий момент у него нет официальной гарантии сохранения места в пелотоне в 2022 году.
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