Роберт Шварцман высказался о возможности попасть в Формулу-1
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман ответил на вопрос о своих шансах попасть в Формулу-1 в следующем сезоне. В настоящий момент россиянин занимает третье место в личном зачёте, при этом в Ф-1 фактически осталась лишь одна вакансия в «Альфа Ромео», на которую претендует целый ряд гонщиков.
«Мои шансы? Если честно, не знаю. Моя цель — выиграть чемпионский титул в Формуле-2. А если мы добьёмся такого результата, то, надеюсь, команды Формулы-1 это заметят и оценят. И, возможно, кто-то посадит меня за руль.
Другие серии? Я сконцентрирован на Формуле-1, если честно. Буду до конца преследовать эту цель, а там что случится, то случится. До конца — Формула-1. А там посмотрим», — заявил Шварцман в интервью «инстаграму» Формулы-2.
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