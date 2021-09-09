Джовинацци прокомментировал ситуацию с контрактом на следующий сезон Ф-1

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мыслями по поводу своего будущего. По итогам нынешнего сезона итальянский гонщик может потерять место боевого пилота.



«Я тот, кто не смотрит в прошлое и не переживает о будущем. Именно поэтому я сейчас не веду какой-то работы по поводу следующего сезона. Просто надеюсь, что покажу себя как можно лучше в нынешнем чемпионате. Не думаю о гонках вне Формулы-1. Решение по поводу моего контракта будут принимать боссы в конце сезона, а я буду просто выкладываться на полную.



Я благодарен Кими Райкконену, за три года он дал мне очень много советов. У нас хорошие отношения друг с другом. Как бывший чемпион он знает, как поддерживать высокую скорость и при этом сохранить шины», — цитирует Джовинацци Racing News 365.

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