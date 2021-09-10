Формула-1. Гран-при Италии. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 10 сентября, на трассе «Аутодромо Национале» в Монце состоится пятничная тренировка четырнадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Италии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:30 по московскому времени.
После тринадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, которая доступна по нижеприведённой ссылке.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Италии Формулы-1
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