Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 11 сентября, на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце состоится вторая свободная практика четырнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Италии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После тринадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция второй практики
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