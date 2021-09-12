Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00

Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце состоится гонка четырнадцатого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.

После тринадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.

Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Италии — 2021. Онлайн-трансляция гонки

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021