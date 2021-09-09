Хюлькенберг констатировал, что не вернётся в Формулу-1

Известный гонщик Нико Хюлькенберг подтвердил, что не вернётся в Формулу-1 в сезоне-2022. 34-летний немецкий пилот рассказал, что у него tcnm предложения из других гоночных серий.



«Я не веду никаких переговоров с «Альфа Ромео». Это значит, что я утратил последнюю возможность вернуться в Формулу-1 в сезоне-2022, все остальные места уже заняты. Но жизнь продолжается, у меня есть хорошие предложения из других гоночных серий. Не спешу принимать окончательное решение, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Хюлькенберга Bild.



Ранее сообщалось, что Хюлькенберг может перейти в IndyCar, если в 2022 году не получит место в Формуле-1. Его приглашают в Ed Carpenter Racing, он уже провёл переговоры с владельцем команды.

Новость по теме Нико Хюлькенберг может перейти в IndyCar, если в 2022 году не получит место в Формуле-1