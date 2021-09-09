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Расселл уверен, что у них с Хэмилтоном будут равные условия в «Мерседесе»

Расселл уверен, что у них с Хэмилтоном будут равные условия в «Мерседесе»
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от своего сотрудничества с «Мерседесом». Британец станет гонщиком «серебряных стрел», начиная с сезона-2022.

«Мне ясно дали понять, что мы с Хэмилтоном будем в равных условиях. «Мерседес» всегда уважительно относится к данному вопросу, представляя наилучшие возможности обоим гонщикам. Мы собираемся соревноваться упорно, но с уважением друг к другу, как это было у Льюиса с Боттасом. В «Мерседесе» твёрдо уверены, что не хотят повторения ситуации с противостоянием Росберга и Хэмилтона. Товарищам по команде важно работать вместе, чтобы двигаться вперёд. Нам поможет и то, что мы с Льюисом находится на разных этапах карьеры», — цитирует Расселла RaceFans.

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