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Бывший гонщик Майкл Андретти заинтересован в покупке команды Формулы-1

Бывший гонщик Майкл Андретти заинтересован в покупке команды Формулы-1
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Известный в прошлом гонщик Майкл Андретти, владеющий командой Andretti Autosport в IndyCar, ищет возможность для покупки команды Формулы-1. Андретти изучил несколько возможных вариантов, но пока не приблизился к осуществлению цели.

«Участие в Формуле-1 было бы очень интересным для Майкла и его команды. Мы изучили несколько вариантов за последние несколько лет, но в данный момент не можем сообщить ничего нового. Наша страсть — гонки во всех дисциплинах и мы никогда не говорим „никогда“. Если мы найдём возможность вернуть фамилию Андретти в Формулу-1, мы ей воспользуемся. Но на данный момент такого шанса нам не выпало», — цитирует The Race представителя Andretti Autosport.

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