Макс Ферстаппен не планирует менять двигатель на Гран-при Италии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не планирует использовать новый двигатель на Гран-при Италии. Данный двигатель стал бы уже четвёртым в сезоне для голландского гонщика.



«Двигатель, который мы используем сейчас, всё ещё достаточно новый. Мы ещё не решили, где будем получать штраф за смену двигателя. Мы не планируем делать это здесь, в Монце», — приводит слова Ферстаппена GPblog.



Ранее Ферстаппен назвал преимущество, которое может быть у «Мерседеса» на Гран-при Италии. По мнению Макса, трасса в Монце больше подходит «Мерседесу». Однако, как считает нидерландский гонщик, на Гран-при Италии «Ред Булл» вполне может навязать борьбу немецкой команде, однако последняя может получить преимущество в максимальной скорости.

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