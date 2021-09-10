Валттери Боттас рассказал, когда узнал, что не останется в «Мерседесе»

Финский гонщик Валттери Боттас рассказал, когда ему стало известно о решении команды «Мерседес» отказаться от него в пользу британца Джорджа Расселла. По его словам, это случилось во время летних каникул Формулы-1.
«Я никогда не люблю делиться подробностями того, что было за кулисами, потому что это личное. Но могу сказать, что ещё до Спа я знал, что произойдёт. Будапешт был последней гонкой перед летним перерывом, и на тот момент ещё не было принято никаких решений по этому поводу, но потом, вместе, мы приняли решение. Это случилось летом, перед Спа.
Что касается моего перехода в «Альфа Ромео», то не мне вам говорить, как серьёзно они относятся к будущему. Эта команда как торговая марка привержена своему делу вот уже несколько лет. Я не хочу особо делиться, но у нас и впрямь большие ожидания, очень высокие цели, и меня это действительно мотивирует», — приводит слова Боттаса Crash.net.
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