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Расселл высказался о возможных проблемах с Хэмилтоном в «Мерседесе»

Расселл высказался о возможных проблемах с Хэмилтоном в «Мерседесе»
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о возможных проблемах с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который начиная со следующего сезона «Королевских гонок» станет его напарником по команде.

«Я бы сказал, что мы с Льюисом находимся на совершенно разных этапах карьеры, и мне кажется, что это должно помочь. Признаюсь, испытываю к нему огромное уважение. Я намного моложе Льюиса, помню, как наблюдал за его выступлениями, когда ещё сам только гонялся в картинге, поэтому я не вижу вижу никаких предпосылок для возникновения проблем», — приводит слова Расселла RaceFans.

Ранее мыслями по поводу предстоящего перехода Рассела в «Мерседес» поделился чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг.

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