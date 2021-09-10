Со следующего сезона Ф-1 спринты могут выделить в «автономное» соревнование

В Формуле-1 рассматривают возможность преобразования спринтерских гонок в 2022 году. По замыслам функционеров, они могут стать «автономными субботними соревнованиями» и, таким образом, не влиять на расстановку на решётке в воскресных гонках. Об этом рассказал спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
«Мне кажется, что этот вопрос станет ключевым. Думаю, нам нужно будет посмотреть на количество набранных очков, а также на то, как будет определяться стартовая решётка. Вы же помните, как в Сильверстоуне выбыл Серхио Перес (мексиканец сошёл за круг до финиша спринт-квалификации. — Прим. «Чемпионата»). Это негативно сказалось на воскресной гонке.
Поэтому вопрос о необходимости внесения изменений в этот формат сейчас изучается. Могу сказать, что у нас уже есть некоторые идеи, которые мы представим на рассмотрение команд и Международной автомобильной федерации. Впрочем, многие желают, чтобы спринт-квалификации стали более автономными», — приводит слова Брауна Motorsport.
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