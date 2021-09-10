Култхард — о переходе Расселла в «Мерседес»: Джорджу действительно нужно быть начеку

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о предстоящем переходе пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес».
«Думаю, Джордж Рассел – отличный выбор во всех отношениях. Он очень талантлив и уже показал, на что способен на этапе в Бахрейне. Конечно, и Валттери Боттас заслуживает всяческого уважения. Это очень быстрый гонщик, побеждавший на Гран-при. Но будь то автоспорт, футбол или какой-либо другой вид спорта, наступает время, когда таланту нужно дать возможность раскрыться. Я не сомневаюсь, что у Расселла есть всё для этого.
Но Джорджу действительно нужно быть начеку. Ведь он же не собирается побеждать Льюиса только за счёт чистой скорости. Льюис — один из, если не самый быстрый гонщик последнего десятилетия. Но мне кажется, что Джордж достаточно талантлив, чтобы соответствовать этой скорости», — приводит слова Култхарда Give me Sport.
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