Раскрыта развлекательная программа первого дня Гран-при России Формулы-1

В четверг, 23 сентября, в первый день Гран-при России, болельщиков ждёт насыщенная программа, сообщает пресс-служба «Росгонок». Олимпийский парк превратится в F1 Fan Zone, откроет свои ворота для взрослых и детей уже в девять утра и на протяжении девяти часов будет местом притяжения тысяч поклонников автоспорта и активного отдыха.



Стартует развлекательная программа с виртуальной прогулки по пит-лейн «Сочи Автодрома». Посетители Олимпийского парка в течение двух часов (с 11:00 до 13:00) на большом экране увидят всё, что происходит в закрытой зоне спортивного объекта. По ходу обзорной экскурсии ведущий расскажет, как идёт подготовка к предстоящим гоночным заездам, подойдёт к боксам команд и обязательно задаст вопросы представителям «конюшен» и организаторам Гран-при, ответы на которые услышит каждый болельщик.



Также гости Гран-при России смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Каждый болельщик получит шанс выиграть карточки с автографами пилотов Формулы-1. Побороться за раритетные награды возможно только в четверг. Первая сессия розыгрыша состоится с 11:00 до 13:00, вторая — с 17:00 до 18:00.



Отличное настроение гостям Гран-при в рамках фестиваля драйва и моторов подарят представители экстремальных видов спорта. У трибуны Т4 Олимпийского парка зрители увидят тренировочные заезды лучших российских атлетов по мотофристайлу и велофристайлу, а также в стантрайдинге — трюковой езде на мотоциклах и автомобилях, включающей акробатические элементы.



Помимо этого, посетителей в четверг ждёт детская зона квадроциклов и возможность пообщаться со знаменитыми на весь мир гонщиками из команд Сергея Карякина и «КАМАЗ-мастер». Увидеть более 50 гоночных и редких автомобилей разных периодов и сотни уникальных экспонатов из мира автоспорта болельщики могут в Автомузее Ника Панули на территории «Сочи Автодрома». Обладатели билетов на Гран-при России на Главную трибуну получат возможность свободного доступа в музей, для остальных болельщиков билеты на экскурсию — в кассах музея.



Завершится четверг в официальной фан-зоне Формулы-1 шоу поющих фонтанов. Все развлекательные площадки расположены на безопасном расстоянии друг от друга с целью соблюдения социальной дистанции.