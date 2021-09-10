Чемпион Формулы-Е Ник де Врис высказался о своём возможном переходе в Формулу-1. По его словам, он был польщён подобными разговорами, но понимает, что многое в «Королевских гонках» меняется слишком быстро.



«Я, конечно, польщён подобными разговорами, особенно словами Тото Вольфа, которые он произнёс в мой адрес. Но в конечном итоге я прекрасно понимаю, что в этом мире всё меняется очень быстро. Я реалист и всегда концентрируюсь на актуальных задачах. Именно на них я сосредоточен сейчас. Поэтому даже не знаю, что ожидает меня в будущем. А слухи меня не интересуют. Добавить что-либо по этому поводу мне просто нечего», — приводит слова де Вриса The Race.



Ранее сообщалось, что Ник может продолжить карьеру в «Альфа Ромео», где станет напарником Валттери Боттаса, который подписал контракт с этой командой на несколько лет.