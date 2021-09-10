Расселл сообщил, что сказал ему Хэмилтон, когда узнал о его переходе в «Мерседес»
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что ему сказал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, когда узнал о его переходе в немецкую команду.
«Мы уже общались с Хэмилтоном. Он выразил поздравления, а также сказал, что с нетерпением ждёт возможности стать моим товарищем по команде. Ну а я, со своей стороны, сказал то же самое. А вообще быть в одной команде с таким пилотом — большая честь для меня», — приводит слова Расселла RaceFans.
Расселл уже провёл в составе «Мерседеса» один Гран-при в 2020 году, когда заменил заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира. Тогда Расселл после старта со второй позиции был близок к победе в гонке, но потерял лидерство из-за проблем на пит-стопе и прокола.
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