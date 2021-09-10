Пиастри выиграл квалификацию Формулы-2 в Монце, Шварцман — 12-й

Пилот «Према» Оскар Пиастри выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Италии. Второе место досталось Джехану Дарувале, третьим стал Чжоу Гуаньюй.



Российский гонщик Роберт Шварцман по итогам квалификации стал лишь 12-м.



Формула-2. Монца. Квалификация



1. Оскар Пиастри («Према») — 1.32,199

2. Джехан Дарувала («Хайтек») — 1.32,240

3. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 1.32,256

4. Лайам Лоусон («Хайтек») — 1.32,383

5. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 1.32,409

6. Ральф Бошунг («Кампос») — 1.32,553

7. Тео Пуршер («АРТ») — 1.32,586

8. Дэниел Тиктум («Карлин») — 1.32,641

9. Юри Випс («Хайтек») — 1.32,675

10. Давид Бекман («Хароуз») — 1.32,699

11. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 1.32,885

12. Роберт Шварцман («Према») — 1.32,942

13. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 1.32,965

14. Марино Сато («Трайдент») — 1.33,023

15. Рой Ниссани («ДАМС») — 1.33,031

16. Джейк Хьюз («ХВА») — 1.33,043

17. Маркус Армстронг («ДАМС») — 1.33,054

18. Бент Вискал («Трайдент») — 1.33,080

19. Кристиан Лундгор («АРТ») — 1.33,155

20. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 1.33,193

21. Гильерме Самаия («Хароуз») — 1.33,478

22. Алессио Деледда («ХВА») — 1.34,194.