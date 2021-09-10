Пиастри выиграл квалификацию Формулы-2 в Монце, Шварцман — 12-й

Пилот «Према» Оскар Пиастри выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Италии. Второе место досталось Джехану Дарувале, третьим стал Чжоу Гуаньюй.
Российский гонщик Роберт Шварцман по итогам квалификации стал лишь 12-м.
Формула-2. Монца. Квалификация
1. Оскар Пиастри («Према») — 1.32,199
2. Джехан Дарувала («Хайтек») — 1.32,240
3. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 1.32,256
4. Лайам Лоусон («Хайтек») — 1.32,383
5. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 1.32,409
6. Ральф Бошунг («Кампос») — 1.32,553
7. Тео Пуршер («АРТ») — 1.32,586
8. Дэниел Тиктум («Карлин») — 1.32,641
9. Юри Випс («Хайтек») — 1.32,675
10. Давид Бекман («Хароуз») — 1.32,699
11. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 1.32,885
12. Роберт Шварцман («Према») — 1.32,942
13. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 1.32,965
14. Марино Сато («Трайдент») — 1.33,023
15. Рой Ниссани («ДАМС») — 1.33,031
16. Джейк Хьюз («ХВА») — 1.33,043
17. Маркус Армстронг («ДАМС») — 1.33,054
18. Бент Вискал («Трайдент») — 1.33,080
19. Кристиан Лундгор («АРТ») — 1.33,155
20. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 1.33,193
21. Гильерме Самаия («Хароуз») — 1.33,478
22. Алессио Деледда («ХВА») — 1.34,194.
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