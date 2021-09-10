Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — третий, Мазепин — последний

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — третий, Мазепин — последний
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Италии. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал гонщик «Ред Булл», лидер чемпионата мира — Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив четыре десятые секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.08,885
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,096
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,434
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,440
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,705
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,907
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,056
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,253.

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.20,913
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.21,020
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,069
14. Эстебан Окон («Альпин») — 1.21,103
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.21,392.

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,925
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.21,973
18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.22,248
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.22,530
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.22,716.

Новость по теме
Боттасу сменили двигатель, он будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021