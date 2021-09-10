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Стюарды вынесли решение по инцидентам с участием Феттеля и Окона

Стюарды вынесли решение по инцидентам с участием Феттеля и Окона
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Стюарды Гран-при Италии оштрафовали команды «Астон Мартин» и «Альпин» на € 5 тыс, сообщает официальный сайт ФИА.

Напомним, после завершения квалификации Гран-при Италии пилот «Альпин» Эстебан Окон и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель были вызваны к судьям. Обоих пилотов опасным образом выпустили на трассу во втором сегменте квалификации во время хаоса на пит-лейне, вызванного тем, что все пилоты приняли решение выезжать на трассу практически одновременно.

«Астон Мартин» был оштрафован за небезопасный выпуск Феттеля из боксов, а «Альпин» получил штраф за то, что один из механиков находился на линии движения болидов во время выезда соперников из боксов.

Напомним, победу в квалификации одержал Валттери Боттас, он будет стартовать в субботней спринт-квалификации с первой позиции на стартовой решётке.

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