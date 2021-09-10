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Мазепин: я вылетел на своём быстрейшем круге

Мазепин: я вылетел на своём быстрейшем круге
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Российский гонщик американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свой 20-й и последний результат в квалификации Гран-при Италии на трассе «Аудтодромо Национале» в Монце. Напарник Мазепина по команде Мик Шумахер показал 18-е время.

«Ещё одна интересная, богатая на события квалификация. Я был доволен, что проехал в конце чистый круг — в том плане, что я вообще сумел его начать, ведь мы ехали очень медленно на прямой перед финальным поворотом. К сожалению, я вылетел на своём быстрейшем круге, что стоило мне некоторого времени. У нас впереди две гонки в этот уик-энд, темп выглядит очень многообещающим, так что я в предвкушении», — приводит слова Мазепина пресс-служба его команды.

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