Мазепин: я вылетел на своём быстрейшем круге

Российский гонщик американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свой 20-й и последний результат в квалификации Гран-при Италии на трассе «Аудтодромо Национале» в Монце. Напарник Мазепина по команде Мик Шумахер показал 18-е время.



«Ещё одна интересная, богатая на события квалификация. Я был доволен, что проехал в конце чистый круг — в том плане, что я вообще сумел его начать, ведь мы ехали очень медленно на прямой перед финальным поворотом. К сожалению, я вылетел на своём быстрейшем круге, что стоило мне некоторого времени. У нас впереди две гонки в этот уик-энд, темп выглядит очень многообещающим, так что я в предвкушении», — приводит слова Мазепина пресс-служба его команды.