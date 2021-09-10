Штайнер: Мазепин тоже был очень близок к тому, чтобы опередить один болид «Альфа Ромео»

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Италии для занявшего 18-е место Мика Шумахера и ставшего последним Никиты Мазепина. Россиянин уступил две десятые ставшему 19-м Роберту Кубице.
«Довольно хороший день для нас. Он был не богатым на события — на столько, на сколько это возможно. У нас были хорошие тесты в первой практике, вообще никаких проблем, а затем в квалификации мы оказались впереди одного из болидов „Альфа Ромео“ — это успех. Никита тоже был очень близок к этому. В целом, мы стартуем завтра с 18-го и 20-го мест, и мы с нетерпением ждём спринтерской квалификации. Надеюсь, мы сможем продвинуться немного вверх, чтобы наши стартовые позиции в воскресенье стали лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба американской команды.
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