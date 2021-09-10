Кубица: моя первая попытка была испорчена Мазепиным

Польский гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Италии. Поляк опередил только Никиту Мазепина, но уступил Мику Шумахеру.



«Этот день не был самым плавным, но завтра мы попробуем отыграться. Тренировка сложилась неплохо, но у тебя есть всего один час, чтобы попробовать три типа шин и проехать длинные и короткие серии кругов — в такой ситуации трудно получить нужную базу.



Я немного расстроен результатом в квалификации, потому что считаю, что мы могли оказаться на решётке немного выше. На этой трассе не так легко найти место, а когда я сделал это, то моя первая попытка была испорчена Мазепиным, который оказался в середине трассы. Сперва я подумал, что у него техническая проблема, но затем он разогнался. Немного досадно, ведь в короткой сессии на счету каждый круг, но такова жизнь», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Альфа Ромео».

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