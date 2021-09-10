Ферстаппен заявил, что не рассчитывает побороться с «Мерседесом» в Монце

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Италии Формулы-1. Ферстаппен уступил обоим пилотам «Мерседеса» и с трудом опередил двух представителей «Макларена».
«Квалификация не была лучше, но это не лучшая для нас трасса из-за длинных прямых. Приходится это уравновешивать за счёт прижимной силы. Третье место — это хорошо. Я был доволен, когда услышал, что стал третьим.
В первом сегменте у нас появились проблемы с балансом. Так что было нереально надеяться на большее. Мы можем оказаться немного ближе, но не думаю, что сможем побороться с «Мерседесом». Но никогда не знаешь, что может случиться в гонке. Мы просто попробуем продолжать оказывать давление. Посмотрим. Но это не Зандворт, где мы были действительно быстры», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52
-
21:05
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43
-
09:46
- 9 сентября 2021
-
23:58
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
-
19:39
-
18:59