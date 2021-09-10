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Ферстаппен заявил, что не рассчитывает побороться с «Мерседесом» в Монце

Ферстаппен заявил, что не рассчитывает побороться с «Мерседесом» в Монце
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Италии Формулы-1. Ферстаппен уступил обоим пилотам «Мерседеса» и с трудом опередил двух представителей «Макларена».

«Квалификация не была лучше, но это не лучшая для нас трасса из-за длинных прямых. Приходится это уравновешивать за счёт прижимной силы. Третье место — это хорошо. Я был доволен, когда услышал, что стал третьим.

В первом сегменте у нас появились проблемы с балансом. Так что было нереально надеяться на большее. Мы можем оказаться немного ближе, но не думаю, что сможем побороться с «Мерседесом». Но никогда не знаешь, что может случиться в гонке. Мы просто попробуем продолжать оказывать давление. Посмотрим. Но это не Зандворт, где мы были действительно быстры», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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